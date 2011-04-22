Регуляторна політика спрямовуватиметься на створення умов для ведення бізнесу - Янукович

Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ наголошує, що регуляторна політика держави спрямовуватиметься на створення належних умов для ведення бізнесу.

Як повідомляє прес-служба Президента, про це він сказав у четвер під час відвідання села Шарнопіль Монастирищенського району Черкаської області.

Глава держави нагадав, що влада вже прийняла низку рішень, які суттєво полегшують ведення бізнесу, у тому числі – в сфері дерегуляції.

«Вам не треба буде оббивати пороги чиновників», - підкреслив В.ЯНУКОВИЧ, звертаючись до сільської громади.

«Взагалі, перш за все треба подолати неабиякий адміністративний тиск, щоб люди могли успішно розвивати свій бізнес», - сказав він.

У свою чергу, присутній на цій зустрічі голова Державної податкової служби України Віталій ЗАХАРЧЕНКО зазначив, що сьогодні був на одному з ринків і не почув від підприємців нарікань стосовно тих чи інших перешкод власне у веденні бізнесу. Водночас у них були питання суто соціального характеру, зауважив він.