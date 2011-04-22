Королевська: влада цілеспрямовано знищує середній клас

Влада цілеспрямовано знищує середній клас, і небажання виправляти Податковий кодекс - невід'ємна частина цієї політики. Так народний депутат, голова Комітету Верховної Ради України з питань промислової і регуляторної політики та підприємництва Наталія КОРОЛЕВСЬКА (фракція «БЮТ-Батьківщина») прокоментувала УНІАН заяву Партії регіонів про те, що скорочення в Україні кількості фізичних осіб - підприємців не свідчить про те, що новий Податковий кодекс поганий.

Як зазначила Н.КОРОЛЕВСЬКА, «коли весь світ бачить, що відбувається в країні, коли статистика кричить про закриття підприємств і погіршення ділового клімату, влада продовжує репресії проти людей, які сьогодні і так перебувають на межі виживання. Подібні заяви про те, що «жити стало краще, жити стало веселіше», а Податковий кодекс - не такий поганий, це крайнє лицемірство і цинізм».

За словами депутата, «небажання розглядати пакет «народних реформ», які могли б покращити зняти перешкоди для розвитку економіки, зупинити свавілля контролюючих органів, знизити податкове навантаження на пенсіонерів та інвалідів - це неповага і презирство до свого народу. Замість того, щоб прислухатися до людей, їм демонстративно скручують відому фігуру з трьох пальців».

Як повідомляв УНІАН, 20 квітня Верховна Рада відхилила внесені Н.КОРОЛЕВСЬКОЮ законопроекти № 7535 (про посилення відповідальності посадових осіб за перешкоджання підприємницькій діяльності), № 8018 (про введення мораторію на контрольні перевірки до 1 січня 2012 року), № 8287 (про скасування сплати єдиного соціального внеску працюючими пенсіонерами та інвалідами) і № 8276 (про спрощену систему оподаткування) у рамках пакету «народних реформ», розробленого за участю понад 300 громадських організацій і профспілок.

За даними Державної податкової адміністрації України, за перші три місяці 2011 року 56 тисяч 613 фізичних осіб - підприємців припинили свою роботу, що на 36% більше, ніж за аналогічний період 2010 року.