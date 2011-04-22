Королевська ініціює створення Слідчої комісії ВР щодо повернення ПДВ

Голова Комітету Верховної Ради України з питань промислової і регуляторної політики та підприємництва Наталія КОРОЛЕВСЬКА ініціює створення у ВР Слідчої комісії з розслідування фактів повернення податку на додану вартість. Про це Н.КОРОЛЕВСЬКА заявила УНІАН, коментуючи дані щодо збільшення негативного сальдо зовнішньоторговельного балансу України.

Голова парламентського Комітету звернула увагу на кілька економічних чинників, які прийняли постійну загрозливу тенденцію. «Тільки за січень-лютий 2011 року негативне сальдо зовнішньої торгівлі України перевищило 2 млрд. грн. Це найвищий показник, починаючи з кризового 2008 року. В нашу країну все більше завозиться імпортних товарів, при цьому спостерігається падіння експорту. Вітчизняна промисловість виробляє все менше конкурентного продукту, який може бути гідно представлений на зовнішніх ринках», - заявила Н.КОРОЛЕВСЬКА.

На думку депутата, якщо не вжити термінових заходів, то подальше збільшення негативного сальдо торгового балансу України приведе до девальвації гривні. «Якщо негативна тенденція збережеться, то вже восени курс гривні до долара впаде до 11 грн. за долар. До таких результатів приведе політика влади, при якій експорт в Україні перейшов у ручне регулювання», - заявила Н.КОРОЛЕВСЬКА. За її словами, «автоматичне відшкодування ПДВ одержали 30 компаній з майже 2 тисячі, що подали заявки. Переважна більшість експортерів, які представляли Україну на зовнішніх ринках і приносили в країну валюту, сьогодні паралізована ручним управлінням повернення податку на додану вартість і ручним управлінням експортними потоками».

На її думку, продовження такої політики приведе не тільки до різкого скорочення кількості українських товарів на зовнішніх ринках, а й до масового закриття вітчизняних підприємств, які випускають експортну продукцію. «Тому ми ініціюємо створення у Верховній Раді Слідчої комісії з розслідування фактів повернення податку на додану вартість», - заявила Н.КОРОЛЕВСЬКА.

«Ми вимагаємо припинити незаконні дії з податком на додану вартість, які спостерігаються останні півроку, змусити владу відповідати за невиконані обіцянки налагодити автоматичне повернення ПДВ і створити економічні стимули для підтримки експортно-орієнтованих підприємств. Йдеться про ті підприємства, завдяки роботі яких забезпечується стабільність національної валюти. Інакше на країну чекають непередбачувані події, пов`язані з девальвацією гривні і розвалом всієї фінансової системи», - попередила Н.КОРОЛЕВСЬКА.

Довідка УНІАН. Автоматичне відшкодування ПДВ в Україні передбачене Податковим кодексом і розпочалося з березня 2011 року. У березні Державна податкова служба України визначила 24 підприємства, що мають право на автоматичне відшкодування ПДВ. Сума заявленого до відшкодування податку склала 496,3 млн. грн. У квітні Держказначейство здійснило автоматичне відшкодування ПДВ на суму 602,3 млн. грн.

21 квітня заступник голови ДПСУ Олексій ЛЮБЧЕНКО повідомив, що кількість поданих підприємствами заявок на автоматичне відшкодування податку на додану вартість скорочується: «Кількість другої заявки (на автоматичне відшкодування ПДВ – УНІАН) – 1 570 заявок, при тому, що перша була на 1 800 заявок».