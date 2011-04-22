Міжбанк: відкриття торгів - 7,9660/7,9730 грн./дол.

Сьогодні на міжбанківському валютному ринку України торги доларом США відкрилися падінням котирувань – 7,9660/7,9730 грн./дол.

Як повідомляє фінансова компанія «ІнтерБізнесКонсалтинг», сьогодні в Європі відзначають страсну п`ятницю, у зв`язку з цим торги європейською валютою можливі лише на ТОМ’і.

Ціни на російську валюту знизилися – 0,2848/0,2853, котирування по євро-гривні на ТОМ’і пішли донизу – 11,6145/11,6290.

На міжнародному валютному ринку ціни на валютну пару євро-долар знизилися – 1,4578/1,4580 (четвер — 1,4621/1,4623).

У четвер Нацбанк на ринок не виходив.