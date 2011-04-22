НБУ в першому кварталі збільшив активи на 2,7%

Національний банк України в першому кварталі 2011 року збільшив активи на 2,7%, порівняно з аналогічним періодом 2010 року – до 436,591 млрд. грн.

Про це йдеться в повідомленні банку, оприлюдненому в газеті «Урядовий кур’єр» від 22 квітня 2011 року.

Згідно з повідомленням, кошти і депозити в іноземній валюті збільшилися на 4% – до 127,943 млрд. грн., цінні папери нерезидентів – на 5,5%, до 159,991 млрд. грн. Обсяг авуарів НБУ в спеціальних правах запозичень зріс на 30% – до 82 млн. грн. Монетарне золото зросло на 1% – до 7,270 млрд. грн. Портфель цінних паперів України збільшився на 1% – до 55,419 млрд. грн. Обсяг кредитів банкам та іншим позичальникам скоротився на 6% – до 57,224 млрд. грн., внески в рахунок квоти МВФ збільшилися – на 3%, до 17,315 млрд. грн.

Зобов'язання Нацбанку за звітний період збільшилися на 1,5% – до 340,744 млрд. грн., зокрема банкноти й монети в обігу скоротилися на 2,4% – до 195,296 млрд. грн., зобов'язання перед МВФ зросли на 3% – до 79,026 млрд. грн.

Статутний капітал НБУ в звітний період залишався на рівні 100 млн. грн., а власний капітал збільшився на 7% – до 95,847 млрд. грн.

Фонди та інші резерви за перший квартал ц.р. збільшилися на 40% – до 8,497 млрд. грн., резервів переоцінки іноземної валюти, монетарного золота й банківських металів зросли на 4,5% – до 97,537 млрд. грн. Також Нацбанк знизив на 14,382 млрд. грн. вартість фінансових активів до їх справедливої вартості в результаті корекції.