«Рублева» політика, або В газових переговорах новий фігурант

Росія, яка зазнала поразки на початку кризи в оголошеній нею ж війні рубля за престол світової резервної валюти (бурхлива фантазія стати планетарним фінансовим диктатором розвіялася як дим), вирішила взяти реванш. Тепер на кону пострадянський простір, тобто відродження імперії, а вона, як відомо, передбачає єдину розрахункову монету. З урахуванням активної російської піар-кампанії з надання привілеїв для тих, хто зробить свій вибір на користь Митного союзу і Єдиного економічного простору - увійде до володінь Кремля, всім, хто «хоче співпрацювати» незабаром доведеться зустрітися з «рублевою» проблемою. Саме проблемою, тому що сусідка ніколи нічого собі на шкоду не робить, що відповідає міжнародній економічній практиці виживання і не має нічого спільного з дружбою ...

«Рублева» наполегливість перемогла? ..

Розмови про перехід України при торгових розрахунках з Росією на рублі почалися трохи пізніше «вдалих» Харківських угод. Напередодні засідання україно-російського міжурядового комітету з економічних питань, яке відбулося наприкінці жовтня 2010 року за участю глав урядів України і РФ Миколи Азарова і Володимира Путіна, український прем`єр запевнив, що готовий обговорювати дану тему. «Росія ставила нам запитання про рублеві розрахунки - ми могли б торкнутися і цієї теми. Співпраця у фінансовій сфері - тема, варта обговорення», - сказав М.Азаров. Але підсумки «рублевих» переговорів залишилися в тіні, хоча наступні події говорять про те, що ідея отримала розкрутку.

Вже в лютому ц.р. голова правління «Нафтогазу» Євген Бакулін заявив, що компанія вивчає можливість часткового переходу на розрахунки в рублях за газ. За його словами, відповідна пропозиція спочатку надійшла від російської сторони.

«Росіяни запропонували, і ми порахували, що з урахуванням того, що в України є профіцит рублів з торговельного балансу, то це б багато питань спрощувало», - сказав Є.Бакулін, зазначивши при цьому, що не йдеться про повний перехід на розрахунки з «Газпромом» у російській валюті. Він додав, що дане питання в найближчому майбутньому стане предметом переговорів з російською стороною з питань ціни імпортованого російського газу. Також голова правління «Нафтогазу» зазначив, що ініціатива НАК позитивно сприймається на рівні НБУ (на сьогоднішній день, згідно з умовами контракту, розрахунки між «Нафтогазом» і «Газпромом» здійснюються в доларах).

Пізніше, в березні ц.р., Міністерство фінансів України приступило до вивчення можливостей випуску облігацій зовнішньої державної позики, номінованих в російських рублях. За словами керівника відомства Федора Ярошенка, «з цього питання ведуться консультації».

І ще один важливий факт «рублевого наступу» - в січні «Сбербанк России» розпочав кредитування фізосіб в російських рублях. Раніше НБУ заявляв про свої наміри в законодавчому порядку заборонити валютне кредитування. Але перший заступник голови правління «Сбербанка России» Олександр Ведяхін тоді підкреслив: «Що стосується заборони кредитування у твердих валютах, то тут ми повністю підтримуємо регулятора. Що стосується кредитування в м`яких валютах, то ми думаємо, що тут набагато більше плюсів для української економіки, ніж мінусів».

Приводом про це згадати стала недавня заява Володимира Путіна під час виступу в Держдумі. "На пострадянському просторі рубль зміцнюється й зміцнюється. Сьогодні наші українські партнери просять, щоб ми перейшли до розрахунків за енергоносії в рублях", - сказав прем`єр РФ.

Зверніть увагу, підкреслено - просять!

"Сподіваюся, що ми будемо зміцнювати національну валюту і зробимо її резервною для нашого регіону", - заявив В.Путін. "Це не якісь ефемерні плани, ми рухаємося в цьому напрямку і реально добиваємося результату. Поступово, потихеньку. Курочка по зернятку клює", - сказав він.

А ось і зовсім свіжа реакція української влади. Президент Віктор Янукович не виключає можливості переходу на рублеві розрахунки. Правда, при цьому він підкреслив, що такі дії доцільно здійснювати, якщо в комплексі буде розглядатися питання зниження ціни на газ для України.

"Перехід до рублевого еквіваленту - це для нас питання цілком прийнятне. Ми можемо піти цим шляхом, але ми вважаємо, що наші російські партнери при цьому повинні застосувати знижувальний коефіцієнт в ціні», - сказав В.Янукович. За його словами, переговори з даного питання вже ведуться. «Це питання найближчої перспективи. Але як воно буде - покаже час. Ми не стоїмо на місці, ми шукаємо», - сказав Президент, зазначивши, що Україна має на сьогоднішній день рублі й може ними розраховуватися за газ. Ціна буде прирівняна до курсу долара, тому чим платити, на його думку, не суттєво з точки зору економії фінансів.

Дефіцит проти ...

У фахівців інша думка. Як відзначає експерт Міжнародного центру перспективних досліджень Олександр Жолудь, «враховуючи, що рубль не є вільно конвертованою валютою і тому, по ідеї, не повинен бути в наших золотовалютних резервах, які офіційно наполовину складаються з доларів, а другу половину складають євро, фунт тощо, то в цілому розрахунки за газ у рублях - не зовсім сприятливо для України. Імпорт буде коливатися додатково до резервів через курсову різницю».

Більш того, за словами експерта, на сьогоднішній день існує велика ймовірність зміцнення рубля з урахуванням ситуації на ринку нафти. «Відповідно, якщо ми фіксуємо ціни в рублях, то ціну в доларах ми, ймовірно, будемо платити більш високу в майбутньому. Тому я не бачу якогось сенсу Україні переходити на рублі. Якщо б ми мали потік доходів від експорту в Росію в рублях, то можна було б говорити, що його ми будемо використовувати для оплати імпорту, але більшість експортних контрактів з Росією доларові", - підкреслив О. Жолудь.

Між тим, виконавчий директор центру CASE-Україна Дмитро Боярчук вважає, що рублеві розрахунки послаблять залежність України від долара. «Адже як у нас виникає валютний криза - або портфельні інвестори починають йти з Україною, або населення, яке, до речі, дуже сильно впливає на ситуацію, кидається скуповувати долари. Якщо по газу будуть проводитися розрахунки в рублях і ми будемо отримувати виручку в рублях при торгівлі з Росією, то це трохи покращить ситуацію, тому що залежність від курсу долара ослабне. Тому думаю, що в даній ситуації саме в контексті розрахунків за газ з Росією рублеві розрахунки можуть стати свого роду диверсифікацією валютних ризиків», - зазначив експерт.

Голова Наглядової ради банку «Центр» Олександр Охріменко також вважає, що рублеві розрахунки знизять доларові ризики. «При обміні готівкового рубля великий спред. А якщо будемо більше використовувати в операціях рубль, то спред знизиться і стане вигідніше змінювати готівкові рублі на гривню. Банки почнуть масово відкривати гривневі депозити, рубль стане в Україні популярним».

Але це тільки одна сторона медалі. «В Україні великий торговий дефіцит. Тому для нас стане проблемою отримати рублі для розрахунку за газ. У даному випадку Росія повинна буде стимулювати український експорт або надати Україна рублевий кредит. А позику потрібно повертати, при цьому ставки по ній будуть вищими, ніж по доларовій. У будь-якому випадку долар - світова валюта, а рубль, при всіх його плюсах, йому не конкурент. У даний момент рублеві розрахунки вигідні виключно Росії. Тільки при профіцитному торговому балансі Україна також буде в плюсі​​", - підкреслює О.Охріменко.

Навіть якщо відкинути Митний союз, який приходить на думку при слові «рубль», і входження до якого, на думку експертів, може цілком перекрити Україні дорогу в Євросоюз (що знову-таки на руку північної сусідці), але враховуючи, що профіцит торгового балансу України - далека перспектива, про що свідчить стан справ у економіці й країні в цілому, дуже не хотілося б підігравати «компаньйонові», який неодноразово і без того карав нас рублем ...

Олена Бистрицька (УНІАН)