Нацбанк продовжив дію тимчасової адміністрації в «Соцкомбанку» до 21 липня

Правління Національного банку України продовжило дію тимчасової адміністрації і повноваження тимчасового адміністратора АТ «КБ «Соцкомбанк» – начальника відділу банківського нагляду Управління Нацбанку в Одеській області Наталії ХОРОЛЕНКО на 3 місяці, з 22 квітня 2011 по 21 липня 2011 року.

Про це йдеться у повідомленні Нацбанку, переданому агентству УНІАН.

Згідно з повідомленням, повноваження на виконання функцій тимчасового адміністратора КБ «Соцкомбанк» на період його тимчасової відсутності передані завідувачу сектором реєстрації, ліцензування і моніторингу банків відділу банківського нагляду Управління НБУ в Одеській області Сергію БОКІЮ.

Довідка УНІАН. КБ «Соцкомбанк» заснований у 2003 році.

На 1 січня 2011 року активи банку становили 0,635 млрд. грн., зобов'язання – 0,518 млрд. грн., кредити і заборгованість клієнтів – 0,701 млрд. грн., власний капітал – 117,391 млн. грн., статутний капітал – 155,23 млн. грн.

У 2010 році «Соцкомбанк» збільшив збиток проти показника 2009 року в 12,4 разу – до 50,5 млн. грн.

На 1 січня 2011 року 79,8798% акцій банку належали Hertensteegh B.V.

Національний банк України своєю постановою від 20 жовтня 2010 року №465 ввів тимчасову адміністрацію в ПАТ «Комерційний банк «Соцкомбанк» з 21 жовтня 2010 року по 21 квітня 2011 року.