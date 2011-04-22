Fitch: рейтинги місцевих органів влади стримуються інституціональним середовищем

Міжнародне рейтингове агентство Fitch Ratings відзначає, що розвивається інституційне середовище для місцевих і регіональних органів влади в Україні є недостатньо досконалою, а політична система та основні інститути країни все ще перебувають на стадії формування. Це стримуючий фактор для кредитних рейтингів більшості українських субнаціональних утворень.

Про це йдеться в спеціальному звіті Fitch: «Інституційне середовище українських субнаціональних утворень» («Institutional Framework for Ukrainian subnationals»).

За інформацією Fitch, стримуючі фактори в рамках інституційного середовища в Україні включають залежність місцевих і регіональних органів влади від фіскальної політики, що проводиться центральним урядом, і системи міжбюджетних відносин, що перебуває в процесі формування. Крім того, бюджети субнаціональних утворень нерідко дестабілізуються пізнім схваленням бюджету країни, частими змінами в області розподілу податкових надходжень, трансфертів та витратних зобов'язань. Ці фактори негативно впливають на можливості середньострокового і довгострокового бюджетного планування у місцевих та регіональних органів влади.

Крім того наголошується, що управління боргом у багатьох українських місцевих і регіональних органів влади є недостатньо розвиненим, і, незважаючи на жорстке національне регулювання, стратегії управління ризиками та хеджування є недостатньо досконалими. «Їх борг, як правило, представлений банківськими кредитами з терміном погашення менше одного року, що створює для багатьох місцевих і регіональних органів влади ризики рефінансування. Оцінка ризику за умовними зобов'язаннями (борг компаній сектору) є складною, оскільки ці зобов'язання не включаються в борг місцевих і регіональних органів влади. Крім того, фінансова звітність компаній держсектора публічно не розкривається, має великий часовий лаг і не підлягає обов'язковому зовнішньому аудиту», - говорять в Fitch.

Водночас у звіті рейтингового агентства також відзначаються ряд позитивних моментів, які мають позитивний вплив на рейтинги місцевих і регіональних органів влади. Загальна прозорість і підзвітність українських субнаціональних утворень покращується. Система бюджетної звітності є уніфікованою і послідовною, і багато місцевих й регіональних органів влади практикують регулярну публікацію звітів про виконання бюджету в Інтернеті. Крім того, заборгованість місцевих і регіональних органів влади є відносно невеликою за міжнародними стандартами, і лише деякі з них схильні до валютного ризику.