«Родовід Банк» у I кварталі скоротив збиток у 8 разів

«Родовід Банк» (м. Київ) в I кварталі 2011 року, в порівнянні з відповідним періодом 2010 року, скоротив збиток у 8 разів - до 392,971 млн. грн. Про це йдеться в повідомленні банку, оприлюдненому в системі розкриття інформації ДКЦПФР.

Активи банку в звітному періоді скоротилися на 5% і на 1 квітня 2011 року склали 9,938 млрд. грн., кредити і заборгованість клієнтів - на 0,6%, до 4,417 млрд. грн., зобов`язання - на 1,6%, до 9,178 млрд. грн. Статутний капітал банку в звітному періоді залишався на рівні 8,409 млрд. грн., Власний капітал скоротився на 34% - до 760,076 млн. грн.

Нагадаємо, 30 березня 2011 року Кабінет Міністрів України прийняв рішення про докапіталізацію «Родовід Банку» на 3,95 млрд. грн. і «Ощадбанку» на 604 млн. грн.

Кошти будуть використані для проведення виплат вкладникам «Родовід Банку» шляхом їх переведення в «Ощадбанк».

Довідка УНІАН. «Родовід Банк» зареєстрований в 1990 році, на сьогодні входить до групи великих банків України.

У 2010 році «Родовід Банк» збільшив чистий збиток на 1%, в порівнянні з 2009 роком, - до 4,209 млрд. грн.

З 16 березня 2009 року в «Родовід Банку» працює тимчасова адміністрація Нацбанку.

У 2009 році «Родовід Банк» був докапіталізований за участю держави, в результаті чого Міністерство фінансів України стало власником 99,9907% акцій банку.