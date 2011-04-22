Міжбанк: закриття торгів: 7,9650/7,9750 грн./дол.

Сьогодні на українському міжбанку торги доларом США відкрилися такими котируваннями - 7,9660/7,9730, на 12:00 звузився спред 7,9670/7,9705. На час закриття торгів цінові рівні встановилися на таких значеннях - 7,9650/7,9750 грн./дол.

Як повідомляє фінансова компанія «ІнтерБізнесКонсалтинг», 22 квітня в Європі святкують Страсну п`ятницю, у зв`язку з цим торги європейською валютою були можливі тільки на ТОМ’і.

Рублевий ринок відкрився котируваннями 0,2848/0,2853, на 12:00 ціни впали до 0,2842/0,2847. На час закриття торгів ціни досягли рівня 0,2841/0,2846. У Росії курс долар-рубль зріс, а фіксинг СЕЛТ за наслідками торгів становив 28,0044 (+0,1474).

На міжнародному валютному ринку ціни на валютну пару євро-долар змінювалися в діапазоні 1,4545/1,4585. Ринок євро-гривня відкрився на ТОМ’і такими індикативними котируваннями – 11,6145/11,6290, на 12:00 ціни пішли вниз 11,6015/11,6130. На час закриття торгів цінові показники щодо EUR/UAH досягли денного мінімуму 11,5875/11,6080.