ПУМБ скоротив чистий прибуток у 3 рази

«Перший український міжнародний банк» (ПУМБ, м. Київ.) у I кварталі 2011 року, в порівнянні з відповідним періодом 2010 року, скоротив чистий прибуток у 3 рази - до 8,436 млн. грн.

Про це йдеться в повідомленні банку, оприлюдненому в системі розкриття інформації ДКЦПФР.

Активи банку за звітний період збільшилися на 10,5% і на 1 квітня 2011 року склали 20,002 млрд. грн, кредити і заборгованість клієнтів - на 3,6%, до 14,105 млрд. грн, зобов`язання - на 12%, до 17,122 млрд. грн.

Розмір статутного капіталу банку за вказаний період не змінювався і становить 2,523 млрд. грн, власний капітал збільшився на 1% - до 2,881млрд. грн.

Довідка УНІАН. ПАТ «Перший український міжнародний банк» (ПУМБ, м. Київ) засновано в 1991 році, входить до групи найбільших банків України.

У 2010 році ПУМБ отримав чистий прибуток у розмірі 234,584 млн. грн.

Основним акціонером банку є ТОВ «СКМ Фінанс» - 89,87% акцій. Банк контролює український бізнесмен Рінат АХМЕТОВ.