Державна податкова служба України (ДПСУ) ініціює зниження ставки єдиного податку для самозайнятого населення.

Про це йдеться у повідомленні, розміщеному на офіційному сайті відомства з посиланням на слова голови ДПСУ Віталія ЗАХАРЧЕНКА.

«Для підприємців, які займаються ремісникуванням і побутовим обслуговуванням населення, податкова пропонує встановити наднизьку ставку єдиного податку – в межах 1-10% мінімальної зарплати», - відзначив В.ЗАХАРЧЕНКО.

За його словами, дане нововведення стосується тих, хто не має найнятих робітників і у кого обсяг доходу від діяльності не перевищує 150 мінімальних зарплат на рік (близько 150 тис. грн.).

«Сьогодні робочою групою з реформування спрощеної системи оподаткування доопрацьовується концепція, і ми беремо в цьому активну участь. Малих підприємців буде розділено на категорії, і найлояльніше ставлення буде до тих, хто займається наданням населенню життєво необхідних побутових послуг», - сказав В.ЗАХАРЧЕНКО.

Нагадаємо, на сьогодні у Міністерстві фінансів триває робота над проектом закону про реформування спрощеної системи оподаткування.