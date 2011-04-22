«Альфа-Банк» у I кварталі збільшив прибуток у 6 разів

ЗАТ «Альфа-Банк» (м. Київ) у січні-березні 2011 року отримало 2,427 млн. грн. прибутку проти 399 тис. грн. за аналогічний період 2010 року.

Про це повідомляється в офіційному інтернет-виданні Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку.

Активи банку за звітний період зросли на 7,05% і на 1 квітня 2011 року склали 28,473 млрд. грн., кредити і заборгованість клієнтів - на 4,2% - до 23,878 млрд. грн., зобов`язання - на 7,9% - до 25,338 млрд. грн., статутний капітал банку - 3,716 млрд. грн., власний капітал - на 0,3% - до 3,135 млрд. грн.

Довідка УНІАН. ЗАТ «Альфа-Банк» (м. Київ) зареєстровано в січні 2001 року.

«Альфа-Банку» (Україна) входить до складу консорціуму «Альфа-Груп».