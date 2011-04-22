Компанії «чистих» технологій у І кварталі залучили на IPO 2,57 млрд. дол.

У 1-му кварталі 2011 року компанії «чистих» технологій залучили на IPO 2,57 млрд. дол.

Як повідомили УНІАН в інформаційно-аналітичному центрі HelpBizUA, про це сказала виконавчий директор консалтингової компанії «Fuel Alternative» Юлія Березовська на Міжнародному Форумі Чистих Технологій «ECOSMART-2011».

«Особливістю цього кварталу є те, що досить мало компаній вийшло на ІРО. Компанії готуються, але, як показує досвід минулого року, часто відкладають свій вихід на останній квартал. Є такі прогнози, що у 2-му півріччі буде значна кількість публічного розміщення акцій компаніями сфери чистих технологій», - прогнозує експерт.

Також Ю.Березовська зазначила, що минулий рік став рекордним для підприємств сфери сleantech на фондовому ринку.

«У 2010 році була виведена на ІРО рекордна кількість компаній. Зокрема, лише у 4-му кварталі минулого року 30 компаній із сегменту чистих технологій залучили інвестиції, розмістивши свої акції на біржах», - розповіла експерт.

Торік на ринку ІРО 93 компанії сфери сleantech залучили 16,3 млрд. дол. 61% ІРО відбулося на Китайській фондовій біржі ChiNext, через яку залучають інвестиції, в основному, малі та середні компанії. Найбільше ІРО було зафіксовано на Мадридській фондовій біржі: компанія Enel Green Power, що займається розвитком відновлювальних джерел енергії, розмістила акції на 3,6 млрд. дол. Найбільший обсяг інвестицій на ІРО залучила китайська компанія “SinovelWindGroup” - 1,4 млрд. дол.