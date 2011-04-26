Янукович затвердив положення про Державну фінансову інспекцію
09:41, 26 квітня 2011Фінанси
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Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ затвердив Положення про Державну фінансову інспекцію України.
Текст відповідного указу від 23 квітня розміщено на сайті глави держави.
Кабінету міністрів України доручено у тримісячний строк привести свої акти у відповідність із цим указом.
Як повідомляв УНІАН, у зв’язку з проведенням адміністративної реформи Державна фінансова інспекція України замінила Головне контрольно-ревізійне управління.
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