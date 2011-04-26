Інвестиції в альтернативну енергетику можуть істотно зрости в 2011-2012 рр. - банкір

Інвестиції в проекти, пов'язані з розвитком альтернативної енергетики, під впливом світових природних і техногенних катастроф можуть мати загальносвітову тенденцію до істотного зростання в 2011-2012 рр.. Таку думку в коментарі УНІАН висловив голова правління "Банку Кіпру" Владислав БАЙРАКА.

«Аварія на атомній електростанції в Японії змусить ще раз задуматися як політичних лідерів різних країн, так і бізнесменів про перспективність якнайшвидшого розвитку альтернативної енергетики», - вважає фінансист. Тому, додає він, можна очікувати, що в майбутні два роки темпи вкладень в проекти альтернативної енергетики можуть істотно прискоритися.

В Україні такі проекти, на думку В.БАЙРАКИ, будуть реалізовуватися з деяким часовим лагом порівняно з розвиненими країними і країнами, що активно розвиваються. Однак, актуальність альтернативної енергетики для України дуже висока, особливо в світлі того, що подолання наслідків чорнобильської аварії зараз доводиться фінансувати також за рахунок зовнішнього донорства.

Довідка УНІАН. ПАТ "Банк Кіпру" - це універсальний банк, який надає класичні банківські послуги фізичним особам, малому, середньому і корпоративному бізнесу. Мережа Банку Кіпру нараховує 32 відділення у 8 регіонах України.

Пріоритетом у розвитку банку є фінансування українських підприємств і фізичних осіб через широкий спектр кредитних продуктів на умовах, що відповідають ринковій ситуації.

Станом на 30 березня 2011 загальний обсяг активів Банку становив 2,32 млрд. грн., статутний капітал - 531 млн.грн.

ПАТ "Банк Кіпру" є частиною провідної фінансової групи Кіпру -. Bank of Cyprus Group, заснованої в 1899 році. Група оперує 600 відділеннями в 8 країнах світу і штатом з 12000 співробітників. Акції Банку Кіпру котируються на Кіпрській та Афінській фондових біржах.