Міжбанк: відкриття торгів - 7,9670/7,9720 грн./дол.

Сьогодні наміжбанківськомувалютномуринкуУкраїниторги доларомСШАвідкрилисякотируваннями7,9670/7,9720грн./дол.,цінинаросійськувалютупіднялися -0,2862/0,2865грн./рубль,котируванняпоєвро-гривніпішливгору-11,6215/11,6295грн./євро.

Процеповідомляє фінансовакомпанія«ІнтерБізнесКонсалтинг».

Наміжнародномувалютномуринкуцінинавалютнупаруєвро-доларпідвищилися-1,4603/1,4605дол./євро(п'ятниця, 22 квітня,-1,4578/1,4580дол./євро).

Уп'ятницю,22 квітня, НаціональнийбанкУкраїнинаринок невиходив.

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