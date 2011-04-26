На позитивних новинах зі США євро може пробити рівень 1,46 - експерт

УразівиходупозитивнихновинпоСШАівідновленняамериканськихфондовихринківєвро,за оцінкамианалітиківFOREX CLUBвУкраїні,можепробитирівень1,46,афунт- піднятисявище за позначку1,6550.



Яквідзначаютьаналітики,вцентріувагиінвесторів як і ранішезалишаєтьсязапланованенасереду засіданняФРССШАщодо процентнихставок.Згідно з прогнозамиекспертів,ФРСзалишитьгрошово-кредитнуполітику беззмін.Крімтого,важливиминовинамидляринкуу вівторок, 26 квітня,стануть:відношення обсягудержавногоборгудо ВВПєврозони,індикаторспоживчоївпевненостіСШАтаіндексвиробничоїактивності відФРС-Річмонда.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter