Прем'єр-міністр України Микола АЗАРОВ виключає скасування пільг чорнобильцям після прийняття закону про виконання державою рішень судів.

Як передає кореспондент УНІАН, про це М. АЗАРОВ заявив сьогодні журналістам на брифінгу.

«Насамперед, ніколи не треба обманювати людей. Ніколи заради своєї політичної вигоди не можна брехати та обманювати простих людей. Це найголовніше. Не гнатися ні за рейтингами, ні за іміджами. Ніколи уряд не піде і не ініціює скасування цих пільг», - сказав М.АЗАРОВ.

У той же час він підкреслив відсутність можливості на 100% оплачувати ці пільги. «Ми зараз робимо все можливе для того, щоб усе що треба, віддати на цю благородну справу. Усе що можна», - сказав прем'єр-міністр.

Як повідомляв УНІАН, Кабінет міністрів України подав до парламенту законопроект, що передбачає нову процедуру виконання рішень національних судів, відповідальність за виконання яких несе держава.

Проекту закону «Про гарантії держави щодо виконання рішень суду» передбачає усунення проблеми невиконання рішень суду і вводить механізм погашення заборгованості за рішеннями, відповідальність за виконання яких несе держава, і які накопичилися станом на 1 січня 2012 року.

Крім того, цим законопроектом передбачається надання уряду права самостійно визначати розміри і механізми виділення соціальної допомоги.