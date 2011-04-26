Великий бізнес буде прагнути до докризових обсягів кредитування - експерт

Кредитний ринок України продовжує зростати, і в найближчі місяці великий корпоративний бізнес буде прагнути освоїти докризові обсяги.

Таку точку зору висловив в коментарі агентству УНІАН директор департаменту корпоративного бізнесу «Брокбізнесбанку» Антон СУХОРУКОВ.

Він зазначив, що, згідно з раніше проведеним щоквартальним опитуванням Національного банку України, пом'якшення умов кредитування позитивно позначилося на планах бізнесу з отримання кредитів. Більше третини респондентів, опитаних НБУ, мають намір звернутися до фінансових установ для отримання кредитів.

А.СУХОРУКОВ також нагадав, що Кабінет Міністрів планує витратити понад 765 мільйонів гривень на здешевлення кредитів для інвесторів. Головним розпорядником коштів призначено Міністерство економічного розвитку і торгівлі. Здешевлення кредитів передбачається здійснювати на конкурсній основі шляхом компенсації відсоткових ставок за користування кредитами, залученими компаніями для фінансування інноваційних та інвестиційних проектів.

За словами експерта, оптимістично налаштовані фахівці міжнародного рейтингового агентства Moody `s Investors Service. Там прогнозують зростання кредитного портфеля банків України в 2011 році близько 10%, а в 2012 році - до 15-20%.

Як вважає А.СУХОРУКОВ, серед стримуючих факторів активного зростання кредитування залишається накопичена прострочена заборгованість, а також недостатня кількість якісних позичальників. «Не всі ще галузі повністю відновилися після кризового періоду, і банки не поспішають активно нарощувати свої кредитні портфелі, проявляючи скрупульозність у вивченні фінансового стану потенційних позичальників, а також ліквідності застави», - вважає експерт.

При цьому, на його думку, найближчим часом банки не стануть ліберальніше проводити оцінку платоспроможності позичальників. Передумов до зниження вимог до платоспроможності позичальників немає. Детальний підхід до оцінки платоспроможності позичальників, який сформувався в останні два роки, збережеться і надалі.