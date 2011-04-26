Харківській області на підготовку до Євро-2012 виділять 4,7 млрд. грн.

На реалізацію Харківської обласної Цільової програми підготовки та проведення фінальної частини чемпіонату Європи 2012 року з футболу в 2011 році передбачено фінансування в розмірі 4,7 млрд. грн.

Як повідомили кореспондента УНІАН у прес-службі Харківської обласної ради, про це сказав голова Харківської облради Сергій ЧЕРНОВ у прямому ефірі обласного радіо.

За його словами, в тому числі з державного бюджету в 2011 році планується виділити 2,48 млрд. грн., з обласного бюджету – 34,4 млн. грн., з бюджету міста Харкова – 871,0 млн. грн., з місцевих бюджетів – 905,0 млн. грн., з інших джерел – 1,36 млрд. грн.

С.ЧЕРНОВ зауважив, що обласна програма підготовки до Євро-2012 враховує прийняті Кабінетом міністрів України зміни до Державної програми підготовки до чемпіонату.

«Зокрема, буде продовжена реконструкція стадіону «Металіст». На виконання програми найближчим часом чекаємо надходження додаткових коштів з держбюджету в сумі 31 млн. грн.», - сказав С.ЧЕРНОВ.