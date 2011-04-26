МВФ назвав чотири вимоги до України

Для отримання чергового траншу кредиту Міжнародного валютного фонду України повинна виконати ще чотири вимоги.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив голова постійного представництва України при МВФ Макс АЛЬЄР, виступаючи в ході «круглого столу», присвяченого перспективам отримання Україною коштів МВФ.

Він зазначив, що першою вимогою Фонду є проведення в Україні пенсійної реформи відповідно до положень, прописаних в програмі співробітництва.

«По-перше, це пенсійна реформа і приведення її у відповідність до тих вимог, які були прописані в меморандумі, підписаному ще в липні та грудні», - сказав М.АЛЬЄР.

За його словами, українська сторона попросила додатковий час для проведення консультацій з даного питання.

Друга вимога, як повідомив М.АЛЬЄР, стосується коригування тарифів на газ і теплопостачання.

За словами голови постійного представництва України при МВФ, третя вимога пов'язана з попередньою і обумовлена тим, що Фонд погодився на менш значне підвищення тарифів, при цьому наголосивши на необхідності пошуку додаткових фінансових ресурсів.

«Справа в тому, що ми домовлялися, що ті доходи, які не будуть отримані через введення нижчих тарифів, ніж ми очікували, будуть компенсовані іншими заходами, і це допоможе зібрати додаткові кошти. Тобто третя вимога - це саме ті заходи, які допомогли б нам покрити цю різницю... Вимогою є те, що дефіцит «Нафтогазу» буде не більше 3% ВВП », - сказав М.АЛЬЄР.

Четверта вимога Фонду пов'язана з діяльність Нацбанку, зокрема, з необхідністю скасування вимоги обов'язкового викупу рекапіталізаційних облігацій, яка на думку МВФ, знижує незалежність НБУ.

«Така вимога пропонувалася в антикризовому законі, який був прийнятий в 2008 році і мав закінчити свою дію в кінці 2010 року. Але оскільки можна говорити про наближення завершення кризи... то ми вважаємо, що цю вимогу треба скасовувати, а не продовжувати, тому що вона обмежує незалежність НБУ », - сказав М.АЛЬЄР.

При цьому він зазначив, що терміни отримання Україною чергового траншу кредиту МВФ залежать виключно від того, наскільки швидко українська влада зможе виконати перелічені вимоги.

«Ми будемо подавати нашій Раді директорів на перегляд програму з України після того, як Україна виконає ці чотири вимоги», - підкреслив М. АЛЬЄР.

Довідка УНІАН. Нова програма співпраці України і МВФ, схвалена в липні 2010 року, передбачає виділення Україні кредиту на суму 15,15 млрд. дол. Термін дії програми становить 2,5 роки. Кошти залучаються під ставку 3,5% річних.

Відразу після схвалення програми співпраці України отримала перший транш цього кредиту МВФ у розмірі 1,89 млрд. дол

Рада директорів Міжнародного валютного фонду на засіданні 22 грудня 2010 року прийняла рішення про виділення Україні другого траншу кредиту stand-by в обсязі 1 млрд. SDR, що становить 1,5 млрд. дол.