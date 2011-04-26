Торги на міжбанку сьогодні закрилися котируваннями 7,9690-7,9720 грн./дол.

Сьогодні на українському міжбанківському валютному ринку торги доларом США відкрилися котируваннями 7,9670/7,9720, на 12:00 ціни піднялися до 7,9700/7,9730. До закриття торгів цінові рівні знизилися й становили 7,9690/7,9720 грн./дол.

Як повідомляє фінансова компанія «ІнтерБізнесКонсалтинг», рублевий ринок відкрився котируваннями 0,2862/0,2865, на 12:00 ціни підвищилися до 0,2864/0,2866. До закриття торгів ціни досягли рівня 0,2867/0,2869. У Росії курс долар-рубль знизився, а фіксинг СЕЛТ за результатами торгів становив 27,7776 (-0,0762).

На міжнародному валютному ринку ціни на валютну пару євро-долар змінювалися в діапазоні 1,4495/1,4650. Ринок євро-гривня відкрився індикативними котируваннями 11,6215/11,6295, на 12:00 ціни пішли вгору – 11,6505/11,6575. До закриття торгів цінові показники по євро-гривні відкотилися до рівня 11,6450/11,6525.