НБУ продовжив дію тимчасової адміністрації в банку "Столиця" до 31 липня
НаціональнийбанкУкраїни своєюпостановою№119від26 квітняпродовживдію тимчасовоїадміністраціїу ВАТ «БанкСтолиця» натримісяці-з 1травня до 31липня 2011 року.
ПроцеповідомляєтьсянасайтіНБУ.
Згідно з повідомленням,такожпродовжено повноваженнятимчасовогоадміністраторабанкуЄвгеніяКУНО.
ДовідкаУНІАН.Банк«Столиця» заснованийу 2004році.
З 20 липня 2009року Національнийбанкввівтимчасовуадміністраціюу ВАТ «Банк"Столиця» терміномна1рік.Такожбуввведениймораторійна задоволеннявимогкредиторівбанку терміномна6місяців-з 20 липня 2009року по 19січня 2010 року.
19 липня 2010НБУвивівтимчасовуадміністрацію зПАТ«БанкСтолиця»
31 січня 2011НБУзновуввівтимчасовуадміністраціюу ВАТ «БанкСтолиця» терміномнатримісяці-з 31січня по 30квітня 2011 року.
На1 жовтня 201094,6448%акційбанкуволодівВалентинІСАК(2,7578%-опосередковано).