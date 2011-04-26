Держборг Польщі в 2010 році виріс до 55% ВВП

Варшава. Державний борг Польщі, найбільшої країни Східної Європи, що входить до Євросоюзу, в 2010 році виріс до 55% ВВП проти 50,9% у 2009 році.

Як передає кореспондент УНІАН у Польщі, про це повідомляє Головне управління статистики в Польщі.

Згідно з повідомленням, дефіцит державних фінансів за минулий рік збільшився до 7,9% ВВП (близько 40 млрд. доларів) з 7,3% в 2009 році.

Відзначається, що аналітики чекали зростання держборгу до 55,1% ВВП, а дефіциту державних фінансів - до більше 8%.

За оприлюдненими сьогодні даними статистичного відомства Євросоюзу, держборг всіх 27 країн ЄС у минулому році виріс до рекордних 80% ВВП проти 74,4% у 2009 році, а 17 країн єврозони - до 85,1% ВВП порівняно з 79,3% в 2009 році.

Дефіцит держфінансів всіх країн ЄС скоротився до 6,4% ВВП з 6,8%, а єврозони - до 6% ВВП з 6,3% в 2009 році.

Довідка УНІАН. Прийнятий у 1997 році пакт про стабільність і процвітання зобов'язує країни Євросоюзу утримувати бюджетний дефіцит не вище 3% ВВП, а рівень госдолога - не більше 60% ВВП.

Виконання цих критеріїв необхідно для входження в зону єдиної європейської валюти євро, яку Польща раніше планувала ввести в 2012 році.

Конституція Польщі зобов'язує влади примусово скоротити витрати у разі, якщо держборг країни перевищить 60% ВВП.