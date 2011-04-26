Колишньому голові Шевченківської районної у м. Києві державної адміністрації Віктору ПИЛИПИШИНУ обрано міру запобіжного заходу у вигляді підписки про невиїзд.

Про це повідомляє Відділ зв’язків із засобами масової інформації Генеральної прокуратури України.

У повідомленні нагадується, що прокуратурою столиці розслідується кримінальна справа за обвинуваченням колишнього голови Шевченківської районної у м. Києві державної адміністрації В.ПИЛИПИШИНА у перевищенні службових повноважень при передачі у приватну власність одному із товариств будинків на проспекті Перемоги загальною площею понад 3220 кв. м, чим завдано збитків громаді на суму понад 15 млн. грн. У тому числі приватній структурі було незаконно передано будівлю діючої вечірньої школи № 5, де до останнього часу проводилося навчання.

У зв’язку з надходженням інформації про намір В.ПИЛИПИШИНА ухилитися від слідства, слідчим прокуратури було прийнято рішення про його тимчасове затримання за підозрою у вчинені злочину, передбаченого ч. 3 ст. 365 Кримінального кодексу України, а також про притягнення як обвинуваченого.

Голосіївським районним судом 22 квітня 2011 року винесено постанову про затримання та доставку В.ПИЛИПИШИНА до суду для розгляду подання про обрання йому запобіжного заходу – взяття під варту.

Проте за вказаними рішеннями слідчого та суду В.ПИЛИПИШИН не затримувався, оскільки перебував на лікуванні у медичному закладі, а на даний час знаходиться в Національному науковому центрі «Інститут кардіології ім. академіка М. Д. Стражеска».

Враховуючи стан здоров’я обвинуваченого В.ПИЛИПИШИНА, слідчим прокуратури 25 квітня йому обрано запобіжний захід у вигляді підписки про невиїзд.

На даний час проводяться слідчі дії з метою встановлення всіх обставин справи.