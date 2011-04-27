Держборг України зріс до 56,41 млрд. доларів

Державний і гарантований державою борг України на 31 березня 2011 року становив 449 млрд. 029 млн. 613,52 тис. грн., або 56 млрд. 410 млн. 755,43 тис. дол., що на 0,4% більше показника на кінець лютого 2011 року.

Про це повідомляється на офіційному сайті Міністерства фінансів України.

За даними Мінфіну, державний і гарантований державою зовнішній борг на 31 березня 2011 р. становив 287 млрд. 589 млн. 663,49 тис. грн. (64,05% від загальної суми державного і гарантованого державою боргу), або 36 млрд. 129 млн. 354,69 тис. дол.; державний і гарантований державою внутрішній борг – 161 млрд. 439 млн. 950,03 тис. грн. (35,95%), або 20 млрд. 281 млн. 400,74 тис. дол.

Державний борг України на кінець березня 2011 р. становив 339 млрд. 241 млн. 812,51 тис. грн. (75,55%), або 42 млрд. 618 млн. 318,12 тис. дол. Державний зовнішній борг становив 191 млрд. 537 млн. 113,88 тис. грн. (42,66%), або 24 млрд. 062 млн. 451,48 тис. дол. Державний внутрішній борг становив 147 млрд. 704 млн. 698,63 тис. грн. (32,89%), або 18 млрд. 555 млн. 866,64 тис. дол.

Гарантований державою борг України становив 109 млрд. 787 млн. 801,01 тис. грн. (24,45%), або 13 млрд. 792 млн. 437,31 тис. дол., зокрема: гарантований зовнішній борг – 96 млрд. 052 млн. 549,61 тис. грн. (21,39%), або 12 млрд. 066 млн. 903,21 тис. дол.; гарантований внутрішній борг – 13 млрд. 735 млн. 251,40 тис. грн. (3,06%), або 1 млрд. 725 млн. 534,10 тис. дол.

У січні-березні 2011 року сума державного і гарантованого державою боргу України збільшилася в гривневому еквіваленті на 16 млрд. 794 млн. 203,33 тис. грн. (3,88%), в основному за рахунок зростання курсу іноземних валют до гривні і дорозміщення облігацій зовнішньої державної позики на суму 100 млн. дол., розміщення облігацій зовнішньої держпозики на 1,5 млрд. дол., капіталізації НАК «Нафтогаз України» на суму 5 млрд. грн.

При цьому державний зовнішній борг зріс на 9 млрд. 724 млн. 009,89 тис. грн. (5,34%), державний внутрішній борг зріс на 6 млрд. 042,6 млн. грн. (4,26%).

Гарантований державою борг України збільшився на 1 млрд. 027,59 млн. грн. (0,94%).