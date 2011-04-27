Торги на міжбанку сьогодні відкрилися котируваннями 7,9660-7,9740 грн./дол.

Сьогодні на міжбанківському валютному ринку України торги доларом США відкрилися наступними котируваннями – 7,9660/7,9740 грн./дол.

Як повідомляє фінансова компанія «ІнтерБізнесКонсалтинг», ціни на російську валюту піднялися до 0,2873/0,2877, котирування з євро-гривні пішли вгору – 11,6780/11,6915.

На міжнародному валютному ринку ціни на валютну пару євро-долар виросли – 1,4663/1,4665 (вівторок – 1,4603/05).

У вівторок, 26 квітня, Нацбанк на ринок не виходив.