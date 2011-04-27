Банк «Хрещатик» у першому кварталі збільшив чистий прибуток в 4,8 раза

ЧистийприбутокВАТ «Комерційнийбанк «Хрещатик» усічні-березні 2011року становив9,325млн.грн.,щов4,8разабільшепорівняноз показником зааналогічнийперіод 2010року.

Процейдетьсяу звітібанку,опублікованому вгазеті«ГолосУкраїни»(№76від 27квітня ц.р.).

Активибанку зпочаткурокузбільшилисяна2%і на 1 квітня2011 р. становили7,211млрд.грн.,зобов'язання - на2%-до6,628млрд.грн.,кредитиі заборгованістьклієнтів -зменшилисяна1,3%-до4,254млрд.грн.,власнийкапітал-вирісна2%-до582,080млн.грн.

Розмірстатутногокапіталубанкувсічні-березні2011 року незмінивсяйна 1квітня становив728,861млн.грн.

ДовідкаУНІАН.ВАТ«Комерційнийбанк «Хрещатик» зареєстрованоу травні 1993року інасьогоднішнійденьвходитьдо групивеликихбанківУкраїни.

На1 квітня 2011акціонерамибанку«Хрещатик»єТОВ«КФ «Укрфінком», прямаучасть-37,3522%,Головнефінансове управліннявиконавчогооргану Київськоїміськоїради,пряма участь -24,5251%,ТОВ «МаркетІнвестГруп»,пряма участь – 24,9796%.

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