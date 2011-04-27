В очікуванні рішення ФРС євро може відкотитися до рівнів 1,4500-1,4550 - експерт

Євровалюта,за прогнозамианалітиківFOREX CLUBвУкраїні,на сьогоднішніхторгахможевідкотитися відмаксимуміввівторка дорівнів1,4500-1,4550.Долар/франкможе в черговийразпересунутимінімуми,протепо паріочікуєтьсявідкатдо0,8780.Торговельний діапазондляпарифунт/долар-1,6430-16500,долар/ієна-81,80-82,00.

Яквідзначаютьаналітики,всеце відбудетьсянапередоднінайважливішихподійпоточного тижня-ринокв очікуванні рішенняФРССШАщодо відсоткових ставок іпрес-конференціїБенаБернанке.Такожбудутьопублікованіквартальніпрогнози щодоекономічного стануСША,рівнемзайнятостіта інфляції.

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