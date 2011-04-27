«Брокбізнесбанк» скоротив прибуток на 35%

«Брокбізнесбанк»(м.Київ)всічні-березні2011 року,порівнянозаналогічнимперіодом2010 року,скоротивприбутокна35%-до12,470млн.грн.

Процейдетьсявповідомленнібанку,оприлюдненому вгазеті«ГолосУкраїни»(№76від 27квітня ц.р.).

Зпочаткурокуактивибанкузрослина4,8%і на 1 квітня2011 року становили16,594млрд.грн.,кредитиі заборгованістьклієнтів зменшиласяна0,62%-до12,405млрд.грн.,зобов'язання зрослина5,6%-до14,214млрд.грн.Статутнийкапіталбанкузазвітнийперіод незмінивсяйна 1квітня становив1,982млрд.грн.,власнийкапіталвирісна0,5%-до2,379млрд.грн.

ДовідкаУНІАН.АБ«Брокбізнесбанк»(м.Київ) заснованийв 1991році,входитьдо групинайбільшихбанківУкраїни.

ОсновнимиакціонерамибанкуєСергійБУРЯК,пряма участь -48,6008%,опосередкована -46,9798%,ОлександрБУРЯК,пряма участь -46,9798%,опосередкована -48,6008%.

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