АМК розробить законопроект із запровадження в Україні електронних торгів

Антимонопольний комітет України відпрацьовує питання створення міжвідомчої робочої групи з вивчення досвіду Росії у частині функціонування системи електронних торгів і розробки законопроекту із запровадження системи електронних торгів в Україні.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на прес-конференції в АМК повідомив державний уповноважений комітету Сергій ШЕРШУН.

Як відзначив він, такі торги дозволяють максимально усунути людський чинник під час закупівель, виключають можливість змови між учасниками і тиску з боку замовника за рахунок анонімності учасників торгів, відомості про яких розкриваються лише після їх проведення.

При цьому відкритий аукціон в електронній формі дасть можливість замовникам більш ефективно використовувати бюджетні кошти при держзакупівлях і одержувати товар за найнижчою ціною. За даними С.ШЕРШУНА, економія РФ після запровадженні такої системи з 2006 до 2010 р. становила понад 1 трлн. крб. «Безумовно, Україна також одержить суттєву економію бюджетних коштів після запровадження такої системи», - відзначив С.ШЕРШУН.

За його даними, зараз триває робота щодо відповідних змін у законодавство з приводу електронних торгів. Водночас він не назвав дати можливого введення в Україні електронних торгів, посилаючись на те, що спочатку необхідно створити робочу групу з розробки відповідного законодавства.

У свою чергу, держуповноважений АМК Сергій СТЕФАНОВСЬКИЙ відзначив, що на сьогодні кількість претензій і скарг на неправильно проведені торги при держзакупівлях знизилася. Зокрема, у 2010 р., за даними Міністерства економіки, було прийнято 6 тис. скарг, розглянуто 1,5 тис. «На сьогодні з оплатою прийшло 140 скарг (у 1-му кварталі — УНІАН). Кількість скарг значно знизилася і відсіялися ті, хто робили бізнес на скаргах», - відзначив він. За його словами, це пов`язано зі змінами до законодавства, яке посилилося у зв`язку з ухваленням Закону України «Про здійснення державних закупівель».

Нагадаємо, даний закон, яким на АМК покладена функція органу оскарження у сфері держзакупівель, набрав чинності 31 липня 2010 р.