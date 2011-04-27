«ВТБ Банк» у першому кварталі збільшив чистий прибуток майже в дві тисячі разів

ПАТ «ВТБ Банк» (м. Київ) в I кварталі 2011 року, в порівнянні з відповідним періодом 2010 року, збільшило чистий прибуток майже в 2 тис. разів - до 117,493 млн. грн.

Про це йдеться в повідомленні банку, оприлюдненому в газеті "Голос України" (номер від 27 квітня ц.р.).

Активи банку збільшилися на 4% і на 1 квітня 2011 року склали 33,589 млрд. грн., кредити і заборгованість клієнтів на 0,2%, до 30,581 млрд. грн., зобов`язання - на 4%, до 29,991 млрд. грн. Статутний капітал залишався на рівні 5,416 млрд. грн., власний капітал збільшився на 4% - до 3,597 млрд. грн.

Довідка УНІАН. ПАТ «ВТБ Банк» засновано в 1992 році, входить до групи найбільших банків України.

Російський "Внєшторгбанк" (ВТБ) володіє 99,9153% акцій ПАТ «ВТБ Банк».