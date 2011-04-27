ДПСУ планує запровадити єдиний стандарт податкових декларацій

Державна податкова служба сьогодні утворила робочу групу, яка займатиметься розробкою нових, спрощених та уніфікованих форм податкових декларацій. Відповідне розпорядження підписав заступник голови ДПС України Олександр КЛИМЕНКО, повідомили УНІАН в прес-службі ДПСУ.

Зокрема, планується запровадити єдиний стандарт податкових декларацій та єдину форму обов’язкових реквізитів. На думку податківців, це значно спростить процес складання та подання звітності.

За словами О.КЛИМЕНКА, до цієї роботи будуть залучені не тільки практикуючі фахівці Служби, а й науковці з провідних вишів, що готують податківців, бухгалтерів, аудиторів та фінансистів. До складу групи також увійшли фахівці, що відповідають за сервіси електронної звітності, інформатизацію ДПС, наукові співробітники Національного університету ДПС України.

Також згодом планується громадське обговорення із залученням об’єднань платників податків та редакцій профільних видань.

«Оголошений стратегічний курс залишається незмінним – ми поступово йдемо до єдиних стандартів бухгалтерського та податкового обліків, мінімальної кількості звітів, простих та зручних для платника форм обслуговування. Але ми прагнемо уникнути поспішних необережних кроків на цьому шляху, тому не квапимося, ретельно вивчаємо кожну пропозицію із допомогою експертів, науковців та самих платників», - зазначив О.КЛИМЕНКО.