«Укрсоцбанк» у I кварталі збільшив чистий прибуток на 24%

ПАТ «Укрсоцбанк» (м. Київ) в I кварталі 2011 року, в порівнянні з відповідним періодом 2010 року, збільшило чистий прибуток на 24% - до 1,901 млн. грн.

Про це йдеться в повідомленні банку, оприлюдненому в газеті «Голос України» (номер від 27 квітня ц.р.).

Активи банку за звітний період зросли на 0,3% і на 1 квітня 2011 року склали 41,745 млрд. грн., кредити і заборгованість клієнтів скоротилися на 0,8% - до 37,165 млрд. грн., зобов`язання збільшилися на 0,4% - до 35,155 млрд. грн. Статутний капітал у звітному періоді залишався на рівні 1,270 млрд. грн., власний капітал збільшився на 0,3% - до 6,590 млрд. грн.

Довідка УНІАН. АКБ «Укрсоцбанк» заснований у вересні 1990 року, на сьогодні входить до групи найбільших банків України.

Італійська група UniCredit володіє 95,4439% акцій «Укрсоцбанку».