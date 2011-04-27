«Райффайзен Банк Аваль» скоротив чистий прибуток у 14 разів

«Райффайзен Банк Аваль» (Київ) в першому кварталі 2011 року скоротив чистий прибуток у 14 разів, у порівнянні з аналогічним періодом 2010 року, - до 1,536 млн. грн.

Про це йдеться в повідомленні банку, оприлюдненому в системі розкриття інформації ДКЦПФР.

Згідно з повідомленням, активи банку за вказаний період скоротилися на 0,4% і на 1 квітня 2011 року склали 54,886 млрд. грн., кредити і заборгованість клієнтів - на 0,2%, до 43,750 млрд. грн., зобов`язання - на 0, 5%, до 48,431 млрд. грн. Статутний капітал банку залишався на рівні 3,003 млрд. грн., власний капітал - збільшився на 0,2%, до 6,454 млрд. грн.

Довідка УНІАН. Акціонерне товариство «Райффайзен Банк Аваль» засновано у 1992 році, на сьогодні входить до групи найбільших банків України.

Австрійська група "Райффайзен" володіє 96,18% акцій «Райффайзен Банку Аваль».