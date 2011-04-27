Міжбанк: торги доларом закрилися котируваннями 7,9700/7,9780 грн./дол.

Сьогодні на українському міжбанківському валютному ринку торги доларом США відкрилися котируваннями 7,9660/7,9740, до 12:00 звузився спред 7,9695/7,9735. На час закриття торгів цінові рівні підвищилися до 7,9700/7,9780 грн./дол.

Як повідомляє фінансова компанія «ІнтерБізнесКонсалтинг», рублевий ринок відкрився котируваннями 0,2873/77, до 12:00 ціни підвищилися до 0,2875/79. На час закриття торгів ціни знизилися до 0,2872/75. У Росії курс долар-рубль знизився, а фіксинг СЕЛТ за результатами торгів становив 27,7100 (-0,0676).

На міжнародному валютному ринку ціни на валютну пару євро-долар змінювалися в діапазоні 1,4640/1,4710. Ринок євро-гривна відкрився індикативними котируваннями 11,6780/11,6915, до 12:00 ціни пішли вгору - 11,6940/11,7055. На час закриття торгів цінові показники з EUR/UAH встановилися на значеннях 11,6915/11,7090.