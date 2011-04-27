«Промінвестбанк» в I кварталі скоротив збиток у 3 рази - до 48,674 млн. грн.

"Промінвестбанк" (ПІБ, Київ) у першому кварталі 2011 року зменшив збиток в 3 рази, в порівнянні з аналогічним періодом 2010 року, - до 48,674 млн. грн.

Про це йдеться в повідомленні банку, опублікованому в системі розкриття інформації ДКЦПФР.

Згідно з повідомленням, активи банку за звітний період збільшилися на 1% і на 1 квітня 2011 року склали 34,948 млрд. грн., кредити і заборгованість клієнтів - на 6,5%, до 27,380 млрд. грн., зобов`язання - на 1,3% , до 30,411 млрд. грн.

Статутний капітал банку за звітний період залишався на рівні 5,299 млрд. грн., власний капітал скоротився на 1% - до 4,537 млрд. грн.

Довідка УНІАН. Акціонерний комерційний промислово-інвестиційний банк ("Промінвестбанк") створений у 1992 році, на сьогодні входить до групи найбільших банків України.

Державна корпорація «Банк розвитку і зовнішньоекономічної діяльності (Зовнішекономбанк)» (Російська Федерація) володіє 93,84% "Промінвестбанку".