"ПриватБанк" спрямував майже 95% прибутку за 2010 рік на капіталізацію банку

ПАТ "КБ «ПриватБанк» (Дніпропетровськ) спрямувало 94,88%, або 1,3 млрд. грн. прибутку за 2010 рік, який склав 1,370 млрд. грн., на капіталізацію банку.

Як повідомили УНІАН у прес-службі банку, відповідне рішення прийняли на загальних зборах акціонерів 26 квітня 2011 року.

Згідно з повідомленням, інша частина прибутку буде спрямована на формування резервного фонду та загальних резервів банку.

У банку не уточнюють, яким саме чином буде проведена капіталізація частини прибутку, отриманої в 2010 році, а також чи буде банк виплачувати дивіденди за підсумками діяльності за 2010 рік.

Як повідомляв УНІАН, голова правління КБ «ПриватБанк» Олександр ДУБІЛЕТ заявив, що банк за підсумками 2011 року очікує прибуток у розмірі понад 1,5 млрд. грн.

Довідка УНІАН. ПАТ КБ «ПриватБанк» (Дніпропетровськ) засновано в 1992 році, на сьогодні входить до групи найбільших банків України.

На 1 квітня 2011 активи банку склали 128,361 млрд. грн., кредити і заборгованість клієнтів - 111,470 млрд. грн., зобов`язання - 116,034 млрд. грн., власний капітал - 12,326 млрд. грн., статутний капітал - 8,860 млрд. грн.

«ПриватБанк» у I кварталі 2011 року отримав чистий прибуток у розмірі 434,654 млн. грн.

Основними акціонерами «ПриватБанку» є Ігор КОЛОМОЙСЬКИЙ - 49,1535% акцій і Геннадій БОГОЛЮБОВ - 48,9971%.