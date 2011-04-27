Податкова запроваджує ВІП-сервіси для великих платників

Державна податкова служба пропонує великим платникам податків новий сервіс – «горизонтальний моніторинг». Про це заявив Голова ДПС України Віталій ЗАХАРЧЕНКО під час зустрічі з великими платниками податків м. Києва – членами Асоціації платників податків України, повідомили УНІАН в ДПСУ.

Відповідно до цього методу обслуговування, податкова за згодою платника опрацьовуватиме інформацію про його фінансові операції та відразу вказуватиме на можливі ризикові розрахунки та операції, а також на сумнівних контрагентів, що їх здійснюють.

«Ми готові надавати бізнесу відомості про ризикові операції, підказувати сумнівні моменти. Водночас ми не нав’язуємо свої рекомендації, ми просто даємо інформацію топ-менеджерам для прийняття рішень. Підприємство отримує кваліфіковану допомогу без жодних витрат», - пояснив В.ЗАХАРЧЕНКО.

На його думку, запровадження горизонтального моніторингу сприятиме налагодженню партнерських відносин між податковою службою та платниками. „Ми переходимо на інший рівень спілкування з платниками податків. Запровадження методу „горизонтального моніторингу” – це один із напрямів ефективної співпраці з бізнесом. Адже довіра до сумлінного та соціально відповідального бізнесу – основні ідеї, закладені в цей проект », - підкреслив Голова ДПС України.

Крім того, передбачається створення інтернет-порталу для великих платників податків, на якому після ідентифікації платник зможе ознайомитися з податковою інформацією про себе. Таким чином, учасник проекту уникає необхідності проводити звірку розрахунків.

Експеримент із впровадження методу «горизонтального моніторингу» заплановано провести на базі 5 великих платників податків. Участь платників податків у цьому експерименті буде винятково добровільною.

Довідково: Вперше метод «горизонтального моніторингу» був використаний у Нідерландах 2005 року. Після успішної апробації досвід запозичений ще кількома європейськими країнами, зокрема – Німеччиною, Австрією, Словенією тощо.

