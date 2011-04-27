Україна в 2012 році виплатить за боргами 53 млрд. грн. – Азаров

Україна в 2012 році виплатить за боргами 53 млрд. грн.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив прем`єр-міністр України Микола АЗАРОВ сьогодні на брифінгу під час своєї поїздки до Київської області.

«Минулого року 50 млрд. грн. боргів віддали. Цього року 90 млрд. віддаватимемо, наступного – 53 млрд.», – сказав М.АЗАРОВ.

При цьому він порівняв обсяг держборгу, який Україні необхідно віддати, з бюджетом Дніпропетровської області. За словами М.АЗАРОВА, Україні в 2011 році необхідно буде розплатитися з боргами, обсяг яких дорівнює 15 бюджетам Дніпропетровської області (бюджет регіону становить 6 млрд. грн.).

Водночас М.АЗАРОВ відзначив, що Україна поступово вийде на нормальний рівень виплати заборгованості за державним боргом, який, за його оцінкою, до 2008 року становив 10-11 млрд. грн. на рік.

«Це за нашими мірками зараз копійки», – наголосив М.АЗАРОВ.

Як повідомляв УНІАН, 21 квітня ц.р. Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ заявив, що Україні цього року доведеться сплатити за зовнішніми боргами 80 млрд. грн. При цьому він нагадав, що бюджет країни становить 267 млрд. грн. Він також відзначив, що наступного року Україна повинна буде сплатити 35 млрд. грн., таким чином, на 40 млн. грн. збільшаться ресурси, які можна буде спрямувати на потребі держави.

Довідка УНІАН. Державний і гарантований державою борг України на 31 березня 2011 року становив 449 млрд. 029 млн. 613,52 тис. грн., або 56 млрд. 410 млн. 755,43 тис. дол., що на 0,4% більше показника на кінець лютого 2011 року.