Асоціація платників податків України визначила добросовісних платників податків за підсумками 2010 року.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомила президент Асоціації платників податків України Валентина АРБУЗОВА 27 квітня під час засідання вищої рейтингової комісії рейтингу «Добросовісні платники-2010 податків».

За її словами, для участі в рейтингу свої заявки надіслали 865 великих, середніх і малих підприємств, які є платниками податку на прибуток. Підприємства представлені зі всіх регіонів країни, крім Хмельницької області і АР Крим. У кожній категорії було визначено по три переможці – велике, середнє і мале підприємство у відповідній номінації. Рейтинг складався, починаючи з січня цього року. Фінальна церемонія нагородження добросовісних платників податків відбудеться 19 травня 2011 року в Києві.

За словами першого віце-президента асоціації Василя МАТІЙЧИКА, на сьогодні визначено 55 переможців, як правило, це по два переможці в кожній номінації з кожної категорії. Він також назвав деяких переможців: «У номінації «Добросовісні платники податків у сфері медицини» визначено ВАТ «Фармак». У номінації «Добросовісні платники податків у сфері промисловості» переможцями визначені Інгулецький ГЗК, Полтавська газонафтова компанія і держпідприємство «Науково-виробничий комплекс газотурбобудівництва «Зоря-Машпроект». У номінації зв`язку і транспорту перемогло ПАТ «Київстар».

«Вища рейтингова комісія ухвалила рішення не визначати переможців у номінації «Право», – повідомив В.МАТІЙЧИК. За його словами, більшість таких підприємств не використовують загальну систему оподаткування у своїй діяльності, що є умовою участі в рейтингу.

Переможці рейтингу визначалися за такими критеріями: співвідношення суми сплаченого податку на прибуток до одержаних доходів, повнота і своєчасність сплати податків, податкова дисципліна, рівень середньої заробітної плати на підприємстві, кількість робочих місць, перелік здійснених соціальних програм і добродійних акцій, важливість діяльності для регіону і національної економіки, а також сума сплачених податків.

Всеукраїнський рейтинг «Добросовісні платники податків” є щорічним і проводиться в два тури – на обласному і всеукраїнському рівнях. «Закладено добрий фундамент і ми сподіваємося, що наступного разу заявок (на участь в рейтингу – УНІАН) буде більше. Наступного року ми чекаємо збільшення обсягу заявок у 2-3 рази», – сказала В.АРБУЗОВА.