Сума грошових переказів в Україну у 2010 році збільшилася до 5,9 млрд. доларів - НБУ

Сума грошових переказів в Україну у 2010 році становила 5,862 млрд доларів, що на 9,2% більше, ніж за підсумками 2009 року.

Про це повідомляє сайт Національного банку України.

Зокрема, у 2010 році грошові перекази через коррахунки банків становили 5,085 млрд дол., що на 9,2% більше, ніж у 2009 році, сума переказів неформальними каналами становила 777 млн доларів, що на 9% більше, ніж у 2009 році.

Водночас, сума грошових переказів громадян, які працюють за кордоном, минулого року становила 1,56 млрд доларів, що на 5,1% менше, ніж у 2009 році, зокрема сума неформально перерахованих коштів становила 322 млн дол., що на 10,8% менше, ніж у 2009 році.