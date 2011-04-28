Міжбанк: торги доларом відкрилися котируваннями 7,9705/7,9745 грн./дол.

Сьогодні на міжбанківському валютному ринку України торги доларом США відкрилися зростанням котирувань – 7,9705/7,9745 грн./дол. Як повідомляє фінансова компанія «ІнтерБізнесКонсалтинг», ціни на російську валюту підвищилися до 0,2897/0,2901, котирування щодо євро-гривні пішли вгору – 11,8305/11,8385. На міжнародному валютному ринку ціни на валютну пару євро-долар продовжують зростати – 1,4842/44 (середа – 1,4663/65). У середу, 27 квітня, Нацбанк на ринок не виходив.

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