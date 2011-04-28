Банк «Фінанси та кредит» отримав 65 млн. грн. чистого прибутку

Банк «Фінанси та кредит» (м. Київ) в I кварталі 2011 року отримав чистий прибуток 65,092 млн. грн. в порівнянні зі збитками 22,877 млн. грн. за відповідний період 2010 року.

Про це йдеться в повідомленні банку, оприлюдненому в газеті «Урядовий кур`єр» (номер від 28 квітня ц.р.).

Активи банку за звітний період збільшилися на 4% і на 1 квітня 2011 року склали 23,176 млрд. грн., кредити і заборгованість клієнтів - на 3%, до 19,371 млрд. грн., зобов`язання - на 4%, до 21,254 млрд. грн.

Статутний капітал банку за вказаний період залишався на рівні 2 млрд. грн., власний капітал зріс на 3,5% - до 1,923 млрд. грн.

Довідка УНІАН. Банк "Фінанси та кредит" заснований в 1990 році, на сьогодні входить до групи найбільших банків України.

Основними акціонерами банку, станом на 1 липня 2009 року, є АТ «F & C Realty" - 47,06%, ТОВ «Асканія» - 48,88%.

У ЗМІ банк називають підконтрольним народному депутату Костянтину Жеваго.