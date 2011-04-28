Баку. Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ відзначає рекордне зростання товарообороту між Україною і Азербайджаном минулого року.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав на зустрічі з Президентом Азербайджану Ільхамом АЛІЄВИМ сьогодні в Баку.

В.ЯНУКОВИЧ підкреслив, що цього вдалося досягти завдяки інтенсивному розвитку двосторонніх відносин.

«Це яскравий приклад, як треба будувати відносини між двома дуже близькими країнами», - зазначив Президент України.

В.ЯНУКОВИЧ пов`язує зростання товарообороту з успішною роботою міжурядової комісії Україна-Азербайджан, а також її підкомісії (товарооборот минулого року зріс на 730 млн. дол., порівняно з 2009 р. і склав 1,6 млрд. дол. – УНІАН).

Також В.ЯНУКОВИЧ зазначив, що йому приємно бачити, що Україна стала другим торговим партнером Азербайджану після Росії.

У свою чергу І.АЛІЄВ сказав, що двостороння співпраця розвивається активно. «Ми активно рухатимемося вперед», - сказав Президент Азербайджану.

Він поклав великі сподівання на засідання Президентів, яке відбудеться сьогодні, зазначивши, що ця зустріч має визначити подальші кроки розвитку двосторонньої співпраці. «Відносини з Україною для нас важливі, ми їх дуже цінуємо і дорожимо ними», - сказав І.АЛІЄВ, додавши, що країни можуть розвивати свою співпрацю, крім усього іншого, і завдяки широкій регіональній кооперації.