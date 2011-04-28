Кампанія з декларування громадянами своїх доходів закінчується 4 травня - ДПСУ

Останній день подання у 2011 році річної податкової декларації фізичними особами-платниками податку на доходу фізичних осіб – 4 травня 2011 року. Про це УНІАН повідомили в Державній податковій службі України.

Відповідно до положень Податкового кодексу України, цю декларацію громадяни мають подати до 1 травня року, що настає за звітним.

Оскільки 30 квітня (як останній день подання декларації) припадає на вихідний день, то відповідно останній день деклараційної кампанії перенесено на 4 травня 2011 року, роз’яснили в ДПСУ.