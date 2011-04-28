Міжбанк: закриття торгів: 7,9600/7,9650 грн./дол.

Сьогодні на українському міжбанківському валютному ринку торги доларом США відкрилися котируваннями 7,9705/7,9745, на 12:00 ціни знизилися до 7,9670/7,9705. На момент закриття торгів цінові рівні досягли поточного мінімуму – 7,9600/7,9650 грн./дол.

Як повідомляє фінансова компанія «ІнтерБізнесКонсалтинг», рублевий ринок відкрився котируваннями 0,2897/0,2901, на 12:00 ціни знизилися 0,2895/0,2898. На момент закриття торгів ціни досягли рівня 0,2892/0,2896. У Росії курс долар-рубль упав, а фіксинг СЕЛТ за підсумками торгів склав 27,5150 (-0,1950).

На міжнародному валютному ринку ціни на валютну пару євро-долар стартували з позначки 1,4842/1,4844, а на 15:00 впали до 1,4805/1,4807. Ринок євро-гривня відкрився індикативними котируваннями 11,8305/11,8385, на 12:00 ціни пішли вниз – 11,8215/11,8330. На момент закриття торгів цінові показники щодо євро-гривні склали 11,7780/11,7910.