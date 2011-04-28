Київрада виділила 120 млн. грн. на виплати надбавок працівникам соціально-культурної сфери

Київрада виділила додатково 120 млн. грн. на забезпечення виплат стимулюючих надбавок працівникам соціально-культурної сфери.

Як передає кореспондент УНІАН, відповідне рішення було прийнято сьогодні на засіданні сесії Київради. Цим рішенням були внесені зміни в бюджет столиці на поточний рік. За дане рішення проголосували 72 з 92 зареєстрованих в залі депутатів.

Згідно з рішенням на галузь освіти виділено 66,2 млн. грн., на охорону здоров’я – 40 млн. грн., на галузь культури та мистецтва – 9,5 млн. грн., на галузь фізкультури та спорту – 1,1 млн. грн., на соцзахист населення – 2,2 млн. грн.

Доповідаючи з даного питання, заступник голови КМДА Руслан КРАМАРЕНКО поінформував, що виділення додаткових коштів стало можливим за рахунок перенесення термінів погашення векселів столиці. «За рахунок перенесення термінів погашення векселів на 2012 рік – «Ощадбанк» 160 млн. грн. – з метою соціального захисту та стимулювання працівників бюджетних установ збільшено видатки загального фонду бюджету Києва на зарплату по галузях соціально-культурної сфери додатково на 120 млн. грн.», - пояснив Р.КРАМАРЕНКО.

У змінах до бюджету йдеться про збільшення видатків на функціонування театрів та академічного ансамблю Печерської райдержадміністрації, Київського музично-драматичного театру «Романс», Київського музею російського мистецтва на загальну суму 763 тис. грн.

Також виділено близько 13 млн. грн. на ремонт доріг столиці. Ще 1,5 млн. грн. виділено для харчування учнів загальноосвітніх навчальних закладів Деснянського району.

На засіданні сесії Р.КРАМАРЕНКО також повідомив, що внесеними змінами до бюджету передбачено збільшення доходів та видатків спецфонду бюджету столиці на 196,4 млн. грн. за рахунок субвенції з держбюджету на будівництво, реконструкцію доріг комунальної власності. Крім того, збільшено доходи та видатки загального фонду у сумі 11 млн. грн. на виконання розпорядження Кабміну «Про внесення змін до переліку об’єктів, що фінансуються у 2011 році за рахунок субвенції з Держбюджету місцевим бюджетам на соціально-економічний розвиток».