Кредити рефінансування будуть користуватися попитом у юросіб в 2011 році - банкір

Компанії малого та середнього бізнесу в 2011 році демонструватимуть підвищений попит на кредити рефінансування для погашення попередніх позик, прогнозує голова правління «Банку Кіпру" Владислав БАЙРАКА.

«Цього року є всі передумови говорити про те, що малий і середній бізнес буде активно цікавитися перекредитуванням у банках. У нашому банку більшість звернень від клієнтів цього сегменту за цей рік пов`язані саме з рефінансуванням», - зазначив банкір в коментарі УНІАН.

Перекредитування, додає він, стає більш актуальним для позичальників у контексті загальної тенденції зниження відсоткових ставок та продовження терміну кредиту. Це дозволяє позичальникові знизити свої витрати на обслуговування раніше отриманого кредиту в короткостроковій перспективі.

Сприяти розгортанню процесів рефінансування бізнесу, додає В.БАЙРАКА, буде і активність самих банків, які зараз охоче вступають у боротьбу за якісних позичальників. Оскільки в результаті загострення конкуренції фінустанови часто знижують або відмовляються від комісій під час відкриття нового кредиту, це додатково стимулює попит з боку МСБ.

Довідка УНІАН.ПАТ "Банк Кіпру" - це універсальний банк, який надає класичні банківські послуги фізичним особам, малому, середньому і корпоративному бізнесу. Мережа «Банку Кіпру» нараховує 32 відділення у 8 регіонах України. Пріоритетом у розвитку банку є фінансування українських підприємств і фізичних осіб через широкий спектр кредитних продуктів на умовах, що відповідають ринковій ситуації.

Станом на 30 березня 2011 загальний обсяг активів банку склав 2,32 млрд. грн., статутний капітал - 531 млн. грн.

ПАТ "Банк Кіпру" є частиною провідної фінансової групи Кіпру - Bank of Cyprus Group, заснованої в 1899 році. Група оперує 600 відділеннями в 8 країнах світу і штатом з 12000 співробітників. Акції «Банку Кіпру» котируються на Кіпрській та Афінській фондових біржах.